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29 июля 2025 в 13:57

В Госдуме высказались о попытках бардов Никитиных вернуться на сцену в РФ

Депутат Казакова: барды Никитины должны соблюдать законы на выступлениях в РФ

Барды Татьяна и Сергей Никитины Барды Татьяна и Сергей Никитины Фото: Анатолий Антонов/PhotoXPress.ru/legion-media.com

Барды Сергей и Татьяна Никитины, которые поддерживали ВСУ, а потом попытались вернуться на сцену в России, должны выполнять законы своей страны, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Она подчеркнула, что зрители сами решат, интересно ли им следить за творчеством исполнителей.

Мне кажется, что зритель очень хорошо сам все расставит на места, — сказала она.

В сентябре 2024 года член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова рассказала, что барды продолжают выступать с концертами в России, однако все мероприятия стали буквально подпольными. По ее словам, информация о них больше не афишируется, чтобы «не подставлять организаторов». Цены на концерты составляют порядка 500 рублей.

До этого музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что Никитиным следовало бы сделать паузу в карьере, чтобы не раздражать общественность. По его словам, если в будущем станет ясно, что обвинения в адрес музыкантов были необоснованны, то они смогут вернуться к концертной деятельности.

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