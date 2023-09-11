В Госдуме усомнились в успехе ВСУ в районе буровых платформ Депутат Журавлев: ВСУ не могли отогнать истребитель в районе буровых платформ

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал сомнения в том, что ВСУ восстановили контроль над буровыми платформами «Петро Годовалец» и «Украина» в Черном море. В интервью NEWS.ru он также раскритиковал сообщение о том, что в ходе боев за платформы украинский спецназ на катерах отогнал истребитель Су-30.

Скорее всего, люди, посаженные на Украине писать километровые победные реляции, никогда в жизни не видели истребителя Су-30, от сопла которого лучше держаться подальше, даже когда он просто взлетает. Иначе им и в голову бы не пришло рассказывать о том, как ВСУ победили его стрелковым оружием с катера — это просто в принципе невозможно, все равно, что сесть на ежа голой задницей, — отметил депутат.

По мнению Журавлева, Украина сознательно конструирует параллельную реальность, в которой все время что-то захватывает, отбивает, побеждает — иначе на фронт давно бы уже никого было не загнать даже под угрозой расстрела. По его словам, украинцы существуют как будто под информационным колпаком и выходят из него, только оказываясь на передовой или вовсе попадая в плен.

Этот феномен еще предстоит исследовать ученым: как пропаганда, в которой, безусловно, силен «Квартал 95», настолько засорила восприятие населения целой страны, что гонит ее на убой, — резюмировал Журавлев.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что самолет Су-30 обстрелял украинский быстроходный военный катер вблизи острова Змеиного в акватории Черного моря. Уточнялось, что корабль вместе с экипажем был уничтожен.