Российский Су-30 уничтожил военный катер ВСУ вблизи острова Змеиный Минобороны: российский Су-30 уничтожил военный катер ВСУ вблизи острова Змеиный

Фото: shutterstock.com

Российский самолет Су-30 обстрелял украинский быстроходный военный катер вблизи острова Змеиный в акватории Черного моря, сообщает в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что корабль вместе с экипажем был уничтожен.

30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее министерство обороны России сообщило, что в ночь на 30 августа авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море. По данным ведомства, на катерах находилось до 50 бойцов ВСУ, их судьба неизвестна.

До этого в российском военном ведомстве сообщали, что истребитель морской авиации сбил дрон Вооруженных сил Украины в небе над Черным морем. Украинское командование планировало использовать беспилотник самолетного типа для нанесения ударов по объектам, расположенным на российской территории.

Также Минобороны России 28 августа сообщило, что у побережья Крыма системы противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету. В оборонном ведомстве уточнили, что боеприпас уничтожили в районе 11:30 по московскому времени над акваторией Черного моря у побережья Крыма.