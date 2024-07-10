В Госдуме РФ решили поддержать женатых студентов с детьми Женатым студентам с детьми предложили выплачивать стипендию и давать жилье

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и группа его однопартийцев 10 июля внесут в Госдуму законопроект о выплате социальных стипендий студентам, которые вступили в брак во время обучения в вузе и при этом имеют ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Депутаты хотят внести изменения в закон «Об образовании».

Указанная стипендия для данной категории студентов подлежит назначению вне зависимости от формы обучения студентов — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или на платной основе, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также предлагают предоставлять женатым студентам с детьми право на получение общежития для проживания с супругом в приоритетном порядке и без взимания платы за пользование жилым помещением. Леонид Слуцкий объяснил агентству, что много общается с молодежью во время поездок по региону. Стипендии и общежития станут для них хорошим подспорьем, выразил уверенность политик.

Ранее стало известно, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому семьи с двумя детьми и более могут рассчитывать на ежегодную выплату. Однако среднедушевой доход семьи, которой будет полагаться такая выплата, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.