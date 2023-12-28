В Госдуме решили упорядочить рекламную деятельность блогеров в соцсетях Депутат Кирьянов: блогерам придется платить налоги за рекламу в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый закон о налогообложении рекламы в соцсетях лишит российских блогеров возможности уходить от налогов и зарабатывать на запрещенных интернет-платформах, рассказал в беседе с «360» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, теперь будет проще доказать факт рекламы, в том числе в запрещенных в РФ соцсетях.

Здесь работает по-другому все. Мы сегодня находимся на той ступени цифровизации, когда не нужны никакие вот эти вот невнятные оправдания, что вот «я так вижу, мне нравится эта косметика, поэтому у меня там каждый второй пост про то, что „покупайте, подешевела“», — пояснил депутат.

Он отметил, что любую скрытую рекламу, которую блогеры преподносят как «подарок», можно просчитать для целей налогообложения с помощью проверки рекламодателя. Кроме того, по словам парламентария, блогеры работают на площадках, пользующихся спросом, и им за это платят. А если создать ситуацию, при которой за эту площадку не будут платить, они будут вынуждены перейти в русский сегмент интернета, где к ним легче будет применять налоговое законодательство. Кирьянов считает, что сегодня это можно сделать «бесшовно и достаточно легко».

Ранее стало известно, что блогеру Елене Блиновской снова выставили долг перед Федеральной налоговой службой на 1,4 млрд рублей. К задолженности также добавили пени на 6 млн рублей.