В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах Депутат Лантратова заявила, что алкомаркетов в домах не согласованы с жильцами

Алкомаркеты должны исчезнуть с первых этажей жилых домов, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, которые передает «Москва 24», такие магазины открываются без согласия жильцов.

Под вашим окном в любой момент может появиться очередь пьяных людей, шум до утра, мусор, конфликты и даже пожароопасная ситуация. Это реальность для тысяч домов по всей стране. А «ограничения» вроде запрета в 500 метрах от школ не работают, если магазин просто находится внутри жилого здания, – сказала она.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что законопроект о запрете размещения алкомаркетов вблизи жилых домов, вероятнее всего, останется без поддержки депутатов Госдумы. Согласно инициативе, подобные магазины смогут работать как минимум на расстоянии 100 м от городского жилья. По его словам, потенциальные ограничения затронут многие города практически полностью.

До этого психолог Надежда Резенова ранее заявила, что запрет на продажу сладостей в алкомаркетах вряд ли поможет снизить уровень алкоголизма в России. По ее словам, в борьбе с этой проблемой лучше формировать интерес у молодежи к активному и трезвому образу жизни.