Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за верхушку Украины давно принимают решение генералы из НАТО, которые сидят в подземных убежищах. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru, почему не наносятся удары по резиденции президента Владимира Зеленского в Киеве.

Ни разу не было нанесено ни единого удара по улице Банковой в Киеве, где располагается президентский офис Зеленского и бункер, в котором он скрывается от обстрелов. Уверен, что российскому «Кинжалу» под силу одолеть этот слой бетона. С другой стороны, ведь не они же в самом деле принимают решения, за них давно уже воюют натовские генералы, которые скрываются на Украине в подземных убежищах, построенных еще при СССР, — заявил Журавлев.