В Госдуме рассказали об изменениях в пособиях на детей в 2024 году Депутат Чаплин: в 2024-м увеличат маткапитал и пособия по беременности и родам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2024 году в России проиндексируют маткапитал, увеличат пособия по беременности и родам, а также сохранят декретные выплаты при выходе на работу, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Парламентарий добавил, что изменения коснутся и процедуры оформления ряда выплат.

Изменения касаются оформления единого пособия для беременных женщин и российских семей с детьми <...> до 17 лет. С 1 декабря 2023 ввели минимальное значение дохода для самозанятых родителей. Согласно изменениям, когда родитель регистрируется в качестве плательщика налога на профессиональный доход, расчетный период учитывается в течение 12 месяцев. Теперь единое пособие будет назначено только при доходе не менее двух МРОТ за 12 месяцев, — добавил Чаплин.

По его словам, с 1 июня 2024 года вводится минимальный размер алиментов, учитываемый в составе дохода плательщика пособия. Депутат подчеркнул, что закон закрепит норму: если нет решения суда о сумме на содержание детей, то алименты рассчитываются, исходя из определенной доли МРОТ.

Закон закрепляет, что если нет решения суда о сумме на содержание детей, то алименты рассчитываются исходя из определенной доли МРОТ — ¼, ⅓ или ½ в зависимости от количества детей. Для нас важно защитить одиноких родителей, чтобы закон устранял все нюансы, которые могут оставить одиноких матерей без выплат. Новые правила помогут навести порядок, — подытожил Чаплин.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил открывать детские сады при вузах. По его словам, туда молодые семьи могли бы отдавать своих детей. Депутат отметил, что при повышении рождаемости необходимо учитывать жизненные обстоятельства.