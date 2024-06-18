Госдума приняла законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, детям, сообщил NEWS.ru депутат от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Согласно документу, запрет будет действовать по всей России. При этом сейчас отдельные регионы могут вводить ограничения.

Употребление молодежью энергетиков — это большая проблема, согласно статистике, каждый второй употребляет эти напитки: среди ребят 18–24 лет эта доля составляет более 50%, а среди молодых людей 25–29 лет — более 49%. Введение единого запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним по всей стране имеет несколько значительных преимуществ, — сказал парламентарий.

По словам Чаплина, единое законодательство устранит региональные расхождения и обеспечит единообразие контроля над продажей таких напитков. Это важно, поскольку неравномерное распределение ограничений приводило к тому, что дети могли купить запрещенные напитки в соседнем регионе, где таких запретов не существовало, пояснил депутат. Кроме того, он отметил, что энергетические напитки содержат высокие уровни кофеина и других стимуляторов, это может негативно сказаться на здоровье ребенка, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой, нервной системой и качеством сна.

Законопроект направлен на формирование общественной культуры заботы о здоровье подрастающего поколения. Он привлекает внимание к проблеме чрезмерного потребления стимуляторов и акцентирует важность осведомленности семей об опасностях, связанных с употреблением энергетиков. И это должна быть семейная культура — за здоровый образ жизни. Запрет продаж тонизирующих напитков детям является важной мерой, направленной на защиту их здоровья и благополучия, — заключил депутат.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости запретить не только вейпы, но и системы нагревания табака и другие электронные сигареты. Он считает, что государство должно заботиться о здоровье граждан без разделений. По словам парламентария, компании, которые занимаются продажей таких товаров, просто хотят подсадить на никотин людей.