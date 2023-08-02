В Госдуме рассказали, как обеспечат безопасность на выборах в ЛНР Депутат Госдумы Водолацкий: в ЛНР приняты все меры безопасности во время выборов

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью отработаны все мероприятия, связанные с безопасностью во время осенней избирательной кампании, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, Росгвардия берет под контроль те места, где возможны провокации. Водолацкий отметил, что глава ЛНР Леонид Пасечник провел множество совещаний для обеспечения полного контроля и безопасности кандидатов, членов избирательных комиссий и самих избирателей.

Для нас в первую очередь важна безопасность избирателей. Все эти механизмы полностью обеспечены. Мы все так же делали во время проведения референдума. Тогда ситуация была сложнее, чем сейчас. Поэтому я думаю, все у нас будет хорошо, — сказал Водолацкий.

Ранее партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в новых регионах страны. Выборы в законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей должны пройти в единый день голосования 10 сентября. Как пояснили NEWS.ru эксперты, выборы нужны для более полной интеграции четырех субъектов в правовое поле.