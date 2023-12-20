В Госдуме рассказали, индексируются ли пенсии самозанятым пожилым гражданам Депутат Нилов: пенсии самозанятых пожилых граждан индексируются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплаты самозанятым пенсионерам России индексируются, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, увеличение пенсий предусмотрено, поскольку самозанятые относятся к категории незастрахованных лиц.

Пенсии им (самозанятым пенсионерам. — NEWS.ru) индексируются, так как они незастрахованные лица. А субсидии [на оплату жилищно-коммунальных услуг] зависят от доходов и доли в них коммунальных платежей. Мы предлагали увеличить долю, чтобы больше людей получали субсидии, но нас не поддержали. По закону определена максимальная доля расходов, — рассказал собеседник.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что, если человек, вышедший на пенсию, решает продолжить работать как самозанятый, это может привести к потере определенных льгот. По его словам, это касается индексации пенсии.

Виноградов также выразил мнение, что могут быть отменены другие льготы, связанные с лимитом доходов, особенно если этот лимит превышен. Если самозанятый пенсионер не уплачивает взносы на свою социальную страховку, его рассматривают как неработающего и его пенсия индексируется соответствующим образом.