В Госдуме рассказали, есть ли у террористов поддержка в Дагестане Депутат Гаджиев: больше 10 лет в Дагестане не было столь масштабных терактов

Фото: НАК/РИА Новости

Террористы не пользуются и не будут пользоваться поддержкой со стороны жителей Дагестана, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. В то же время он отметил, что совершенные накануне теракты стали самыми масштабными за последние 10 лет.

В первую очередь хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибших в результате теракта. Вчера на оперштабе, который прошел уже поздно ночью, глава Дагестана Сергей Меликов озвучил данные по погибшим — это более 15 только полицейских, которые, как и в 1999 году, первыми приняли на себя удар, ценой собственных жизней защитив мир в республике, — сказал Гаджиев.

Парламентарий отметил, что увидел синхронность действий террористов только в наличии общего координационного центра, находящегося за пределами России. По его словам, целью организаторов теракта была попытка посеять смуту, межконфессиональную и межнациональную рознь в стране.

Это давний подлый прием, который внешние силы давно, но безуспешно пытаются реализовать на Северном Кавказе. Имел, конечно, место эффект неожиданности. Больше 10 лет в Дагестане не фиксировались такие масштабные теракты, и это первая за последнее десятилетие единовременная потеря такого большого количества сотрудников правоохранительных органов. Тем не менее у террористов нет и не будет в Дагестане поддержки и пособнической базы, — подчеркнул собеседник.

Гаджиев отметил, что двое из погибших террористов были родными братьями, остальные тоже приходятся им родственниками. Следствие еще должно выяснить, что подвигло их пойти на теракты.

Жители Сергокалинского района, кстати, всегда были противниками терроризма. Много сергокалинцев, работников правоохранительных органов, пали в борьбе с террористами. Выходец из этого муниципалитета, героически погибший сын моего друга и коллеги из Государственной думы Магомед Нурбагандов, вошел в вечность со своей знаменитой фразой «Работайте, братья!», — заявил депутат.

По его словам, в Дагестане у властей и правоохранителей достаточно сил, ситуация находится под их полным контролем. Все участники вчерашнего нападения были уничтожены по горячим следам, и теперь силовым структурам необходимо усилить профилактическую, антитеррористическую деятельность, заключил Гаджиев.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести смертную казнь для террористов и «гнать из власти» их родственников. По его мнению, только таким образом можно победить и защитить Россию.