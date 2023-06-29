В Госдуме рассказали, чем Украина опасна для Евросоюза Депутат Журова: Украина опасна для ЕС из-за возрастающих рисков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Украина в случае вступления в Евросоюз будет опасна для него, и эти риски осознают в Европе, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, граждане республики разъедутся по всему ЕС и будут, как минимум, занимать рабочие места.

Все понимают риски для Европы в дальнейшем, они понимают, что украинцы могут разъехаться по всей Европе, занимать рабочие места и так далее. Ты же потом не ограничишь граждан Украины в рамках территории их страны, они же станут европейцами со всеми правами. Все не так просто, — сказала Журова.

Кроме того, по словам парламентария, разные страны будут говорить, что нет единогласия. Журова сказала, что не знает, сколько Киев сможет терпеть уничижительное отношение.

«Поработайте с Данией, убедите, что вы молодцы и вас надо брать». Не знаю, сколько Украина сможет терпеть уничижительное отношение: «а вот вы не подходите нам, недостаточно хороши», «вот это поменяйте» и далее по списку, — сказала Журова.

Ранее Журова рассказала, что не все страны осмеливаются заявлять о нежелании видеть Киев в составе Евросоюза. Так депутат прокомментировала слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что ЕС не должен «опускать планку» своих критериев для принятия Украины в организацию. По ее словам, кто-то должен об этом говорить, но не все осмеливаются.