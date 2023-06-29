В Госдуме объяснили, почему Дания против ускоренного принятия Украины в ЕС Журова о словах главы МИД Дании про Украину: не все европейцы хотят видеть Киев в Евросоюзе

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Не все страны осмеливаются заявлять о нежелании видеть Украину в составе Евросоюза, таким мнением с NEWS.ru поделилась первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так она прокомментировала слова главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о том, что Евросоюз не должен «опускать планку» своих критериев для принятия Украины в организацию. По словам парламентария, кто-то из европейских политиков должен об этом говорить, но не все осмеливаются. У каждой страны ЕС «свой сценарий спектакля» на этом счет, указала она.

Кто-то должен это заявлять. Видимо, у них свои сценарии этого спектакля. Явно не все страны Европы хотят видеть Украину в ЕС, но не осмеливаются сказать. Поэтому, они, наверно, будут делать такие вбросы, считывать реакцию. Надо же как-то Киеву объяснять, почему моментально не принимают в ЕС, — считает Журова.

По ее мнению, европейские чиновники не верят в то, что Украина может соответствовать всем обязательным критериям для вступления в организацию. Депутат уверена, что киевским властям придется сильно изменить страну.

Журова также задалась вопросом: хотят ли сами жители Украины менять себя, чтобы соответствовать европейским стандартам, или же украинцы подходят к этой теме с позиции «хочу в Европу и все».

Нужно достаточно сильно изменить и себя, и страну. А люди на Украине сами этого хотят? Или просто желание: хотим в Европу и все. Население готово стоять с протянутой рукой и умолять — возьмите нас? Не факт, что их вообще примут, — резюмировала она.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию. По словам немецкого министра, Киеву пришло время положить конец «тридцатилетнему кумовству»