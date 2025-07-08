В Госдуме ответили, заслужил ли Трамп Нобелевскую премию мира Депутат Колесник назвал абсурдом идею номинировать Трампа на Нобелевскую премию

Выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира является абсурдом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, автор инициативы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал подобный жест ради того, чтобы угодить главе Белого дома.

Трамп не заслужил Нобелевскую премию мира никоим образом. После того, как убивали палестинцев, после того, как Израиль первым ударил по Ирану, потом США ударили по Ирану, причем никаких доказательств [разработки Ираном ядерного оружия] не нашли. НАТО расширяется, оружие на Украину поставляется якобы для скорейшего завершения конфликта. Бензином тушить пожар — стиль США. Это какое-то извращение. Нетаньяху съехал с катушек, не знает, как прогнуться. Абсурд, — сказал Колесник.

Ранее Нетаньяху в ходе встречи с Трампом заявил, что отправил в Нобелевский комитет письмо с переложением выдвинуть кандидатуру президента США на премию мира. В ответ американский лидер поблагодарил израильского премьера за инициативу.