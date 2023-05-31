В Госдуме раскрыли масштабы табачной зависимости в России Депутат Куринный заявил, что около 35–40% россиян регулярно курят табак

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Около 35–40% россиян заявляют о регулярном табакокурении, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. При этом, по подсчетам парламентария, за последние пять — восемь лет граждане РФ стали курить меньше примерно на треть.

Сегодня около 35–40% граждан РФ заявляют о регулярном табакокурении: кто-то под настроение, кто-то когда выпьет, кто-то постоянно. К сожалению, подросла доля курящих женщин. По мужчинам, по основным возрастным категориям, процент курящих снизился, — рассказал депутат.

Куринный добавил, что сейчас появились новые угрозы в виде вейпов и новых средств доставки табака. Депутат отметил, что по ним ведется активная законодательная работа, поскольку главным условием снижения уровня потребления табака является ограничение доступности.

Любые варианты: повышение цены, создание специализированных магазинов для торговли табачной продукцией, ограничение визуального восприятия в виде закрытых прилавков. Это мировая практика, в России она также реализуется, — объяснил Куринный.

Он отметил, что стоимость табачной продукции также постепенно растет, однако в этом вопросе требуется регулирование в сфере таможни. По словам парламентария, из соседних стран идет поток дешевого табака. Куринный считает, что если не прикрыть такие поставки, то принимаемые меры окажутся не такими эффективными.

Надеюсь, что мы выйдем на уровень нулевой терпимости, когда курит менее 5% населения. Сначала достичь этого показателя планировали к 2030 году. Но, видимо, теперь дата сместится, — отметил парламентарий.

Ранее Куринный сообщил, что российский ВВП теряет 3–5% из-за табакокурения. Он отметил, что часть средств бюджет страны тратит напрямую на лечение пациентов от заболеваний, связанных с данной вредной привычкой.