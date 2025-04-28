В Госдуме раскрыли, кто тормозит начало прямых переговоров России и Украины Депутат Чепа: Зеленский тормозит начало прямых переговоров России и Украины

Фото: Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский тормозит начало прямых переговоров между Киевом и Москвой, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, из-за предстоящих выборов украинский лидер избегает обсуждения статуса Крыма и других территорий, так как это снижает его шансы на переизбрание. Кроме того, парламентарий отметил, что на позицию Украины влияет давление со стороны западных партнеров, чьи интересы не всегда совпадают.

У Зеленского выборы. Если сегодня будет идти речь, а она уже идет, о Крыме и других территориях, то для него вероятность переизбраться близка к нулю. Это одна из причин, которая затягивает и будет затягивать эти переговоры. Также интересы Европы и цели, которые ставят США, немножко разные. Вот поэтому Зеленский тоже находится под определенным давлением со стороны западных партнеров, — пояснил Чепа.

Депутат подчеркнул, что процесс прямых переговоров мог бы начаться значительно быстрее, если бы Киев проявлял больше инициативы. Также он добавил, что Россия заинтересована в скорейшем проведении выборов на Украине. По его мнению, они позволят определить легитимного переговорщика, который будет способствовать диалогу между странами.

Легитимность Зеленского под вопросом, и, конечно, разговор и переговоры с легитимным президентом — это абсолютно другой ракурс. Но ждать когда это произойдет, — это тоже потеря времени, и за всем этим стоят человеческие жизни. Поэтому, конечно, мы заинтересованы, чтобы это как можно быстрее прошло. Вот поэтому я думаю, что приступать к определенным обсуждениям надо быстрее, но при этом все должно двигаться параллельно. Все зависит от желания, — резюмировал Чепа.

Ранее британский аналитик Ричард Кемп заявил, что решение о прекращении огня на Украине максимально близко. Об этом, по его словам, свидетельствует встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского в Ватикане. Он подчеркнул, что Украина, вероятно, пойдет на уступки, так как Россия имеет преимущество в конфликте.