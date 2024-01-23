В Госдуме раскрыли, каких врачей в России не хватает больше всего Депутат Леонов заявил о дефиците в России хирургов, реаниматологов и ЛОР-врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия испытывает дефицит хирургов, анестезиологов-реаниматологов, ЛОР-врачей, акушеров-гинекологов, а также кардиологов и педиатров, рассказал NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он подчеркнул, что первые две категории, в том числе, относятся к «рисковым» специальностям, чьи представители приходят на помощь, когда пациент находится между жизнью и смертью.

Не хватает врачей рисковых специальностей: хирургов, анестезиологов-реаниматологов. Это врачи, сталкивающиеся с самыми сложными случаями, когда пациент на грани жизни и смерти, когда есть хирургические вмешательства. Не все готовы пойти в эти специальности. Не хватает ЛОР-врачей, акушеров-гинекологов, а также кардиологов и педиатров, — отметил Леонов.

По его словам, специалисты стараются устроиться в стационары или частные клиники, а не в поликлиники, где «очень маленькая зарплата». Собеседник подчеркнул, что в сельской местности периодически не хватает педиатров, также предпочитающих переезжать в города и получать в стационаре узкую специализацию.

Ранее Росстат в сборнике «Здравоохранение в России — 2023» отметил, что в РФ в 2022 году было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Отмечается, что этот показатель за год вырос более чем на 10%.

В 2020 году врачи выявили 372 тысяч новых случаев ожирения в России, а в 2021 году — 383 тысячи. В 2022 году этот показатель вырос более чем на 10% и составил 419 тысяч. При этом отмечается, что среди детей до 14 лет ожирение было выявлено у 108 тысяч.