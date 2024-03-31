В Госдуме раскрыли, какие льготные кредиты предусмотрены для МСП Депутат Говырин: малый и средний бизнес может получить четыре льготных кредита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Для представителей малого и среднего бизнеса доступно четыре вида льготных кредитов, рассказал в беседе NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Сумма одобренного займа будет зависеть от целей. Так, один из вариантов это льготный кредит на инвестиции в бизнес, также деньги выделяют на пополнение оборотных средств.

Льготные кредиты доступны в программе, в которой участвуют около 100 банков. Деньги можно получить на четыре цели: на инвестиции в бизнес — от 500 тысяч до 2 млрд рублей на протяжении не более 10 лет. Например, эти средства можно использовать для покупки нового оборудования или помещения; на пополнение оборотных средств — от 500 тысяч до 500 млн рублей на один год максимум. Кредит поможет приобрести новую партию сырья или выплатить зарплату сотрудникам, — рассказал Говырин.

Третий вариант — до 10 млн рублей. Их выделяют индивидуальным предпринимателям и самозанятым на срок до трех лет. Последний способ получить займ — это обозначить, что он будет потрачен на рефинансирование других кредитов, добавил эксперт.

Кроме того, корпорация МСП запустила программу кредитования для развития малого и среднего бизнеса под названием «Взлет — от стартапа до IPO». Предприятия, занимающиеся одной из 16 высокотехнологичных отраслей, могут получить кредит до 500 миллионов рублей по ставке 3% годовых, — добавил депутат.

Ранее Говырин заявил, что российские предприниматели могут снизить налоговую нагрузку минимум 10 способами. Парламентарий отметил: первой в «горячей десятке» значится работа в специальном режиме уплаты НДС, а также налогов на имущество и прибыль.