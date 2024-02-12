В Госдуме прокомментировали незаконную продажу самолетов за границу Депутат Чепа: незаконная продажа российских самолетов выгодна союзникам Украины

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Незаконный вывод из российской юрисдикции 60 гражданских самолетов и вертолетов мог быть выгоден странам, поддерживающим Украину, заявил в беседе с Lenta.ru первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, передача российских бортов за рубеж была совершена теми, кто стремится нажиться на нелегких для России временах.

Я думаю, что были заинтересованы страны, которые поддерживают Украину, в том, чтобы выкупить наши самолеты, которые могут использовать украинские летчики, — подчеркнул депутат.

Он назвал очень обидной ситуацию, когда в сложный для страны и для авиационной отрасли момент, когда нужно противостоять западным антироссийским санкциям, нашлись граждане, поступившие не по совести. Как отметил парламентарий, нужно дождаться результатов расследования и, исходя из них, делать выводы.

Ранее ФСБ провела ряд обысков в Росавиации. Причиной тому стали уголовные дела, возбужденные по факту вывода 60 гражданских воздушных судов из-под юрисдикции России. В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации по снятию с регистрационного учета воздушных судов.