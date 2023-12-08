В Госдуме призвали запретить рекламные интеграции в Instagram Депутат Горелки: необходимо запретить рекламные интеграции в Instagram

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Необходимо запретить россиянам делать рекламные интеграции в запрещенных социальных сетях, в том числе в Instagram (деятельность в РФ запрещена), заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В беседе с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что особенно странно, когда запрещенным компаниям платят российские организации с госучастием.

Обсуждается вопрос запрета рекламных интеграций в Instagram. Особенно странно, когда этой компании платят российские организации с госучастием, а такие случаи есть. Мы поддержим запрет рекламы при условии, что нашим пользователям будет предоставлена альтернатива, — уточнил парламентарий.

По словам Горелкина, запреты без альтернативы не будут действовать. В связи с этим в России необходимо развивать собственные социальные сети и делать их популярными. По мнению депутата, в них должны быть предусмотрены возможность монетизации и перенос контента из иностранных сервисов. При этом парламентарий отметил, что за последнее время российские платформы начинают набирать популярность, в то время как запрещенные иностранные соцсети теряют пользователей.

Таганский суд Москвы ранее назначил социальной сети TikTok наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей за неудаление запрещенных видео. Речь идет о роликах с зацеперами — людьми, которые ради острых ощущений цепляются за вагоны движущихся поездов.