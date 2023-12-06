TikTok получил штраф за ролики о зацеперах Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за видео о зацеперах

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Таганский суд Москвы назначил социальной сети TikTok наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей за неудаление запрещенных видео, сообщает РИА Новости. Речь идет о роликах с зацеперами — людьми, которые ради острых ощущений цепляются за вагоны движущихся поездов.

TikTok Pte.Ltd признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей, — сказали агентству в суде.

Накануне стало известно, что в России впервые оштрафовали владельца Telegram-канала за размещение рекламы без соответствующей маркировки. В первой половине сентября на канале было размещено 16 постов без соответствующей отметки, из-за чего реклама была признана ненадлежащей. Размер взыскания составил две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что группа российских сенаторов и депутатов в декабре намерена внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение наказания за проведение треш-стримов. Авторы инициативы предлагают наказывать организаторов треш-стримов штрафами в размере до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества.