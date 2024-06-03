В Госдуме призвали вернуть РАН к экспертизе школьных учебников Депутат Берулава: РАН необходимо подключить к экспертизе школьных учебников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую академию наук необходимо подключить к экспертизе школьных учебников, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по вопросам просвещения Михаил Берулава. Парламентарий подчеркнул, что в первую очередь нужно проверять обучающие материалы по предметам, которые обязательны для среднего профессионального образования и высшей школы.

Не так давно эксперты из РАН и Российской академии образования совместно проводили экспертизы учебников для средней общеобразовательной школы. Сегодня почему-то мы это отбросили и сломали, а сейчас об этом вспомнили. Некоторые учебники проходят экспертизу. Я предлагал экспертизы учебников, которые обязательны для среднего профессионального образования и высшей школы, — пояснил депутат.

Парламентарий отметил, что к таким учебникам относятся история Отечества и философия, так как они влияют на взгляды подрастающего поколения. По мнению депутата, необходимо восстанавливать экспертизу школьных обучающих материалов.

Я считаю, необходимо восстановить экспертизы школьных учебников. Для этого есть не только РАН, но и Российская академия образования. Совместно мы должны восстановить этот институт экспертизы, — заключил Берулава.

Президент РАН Геннадий Красников ранее заявил, что к учебникам в российских школах есть вопросы. По его словам, это касается не только материалов по истории, но и по другим предметам. Красников напомнил, что законом на Академию наук возложена экспертная функция.