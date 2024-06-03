В Академии наук усомнились в качестве российских школьных учебников Президент РАН Красников: ко многим школьным учебникам есть вопросы

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К учебникам в российских школах есть вопросы, заявил РБК президент РАН Геннадий Красников. По его словам, это касается не только учебников по истории, но и по другим предметам. Красников напомнил, что законом на Академию наук возложена экспертная функция.

По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям, — заявил Красников.

Он добавил, что экспертиза будет проводиться также на качество сопутствующих знаний. Ученые собираются установить, сможет ли подрастающее поколение школьников освоить определенный предмет.

В конце прошлого лета министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

В главах, посвященных событиям 2014–2023 годов, рассказывается в том числе о специальной военной операции на Украине. Современную Украину авторы представляют ультранационалистическим государством, в котором преследуется любая оппозиция, и подчеркивают, что начало СВО было поддержано абсолютным большинством россиян.

Ранее сообщалось, что учебник истории под авторством Мединского и Торкунова после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах был изменен. В частности, из абзаца о депортациях в годы войны убрали упоминание конкретных национальностей.