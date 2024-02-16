В Минобрнауки рассказали о том, как СВО вошла в учебники России Минобрнауки: в новые учебники для вузов России включили историю спецоперации

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В новые учебники для вузов включили историю специальной военной операции на Украине, сообщил замглавы Министерства науки и высшего образования России Константин Могилевский. По словам чиновника, которые приводит КP.RU, гуманитарная наука оказалась именно там, где ей надлежит быть в настоящее время — в зоне СВО.

И это не только битва на поле боя, это война за умы, война ценностей, война мировоззренческая, — заявил Могилевский.

В конце лета Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В главах, посвященным событиям 2014–2023 годов, рассказывается в том числе о специальной военной операции (СВО) на Украине. Современную Украину авторы представляют ультранационалистическим государством, в котором преследуется любая оппозиция, и подчеркивают, что начало СВО было поддержано абсолютным большинством россиян.

Ранее сообщалось, что учебник истории под авторством Мединского и Торкунова после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах был изменен. В частности, из абзаца о депортациях в годы войны убрали упоминание конкретных национальностей.