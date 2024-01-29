В Госдуме призвали вернуть кота Маркиза в московскую библиотеку Бурматов не нашел оснований для «увольнения» кота из московской библиотеки

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Оснований для «увольнения» кота Маркиза из московской библиотеки № 248-1 в районе Строгино нет, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Парламентарий указал, что в российском законодательстве нет правил, запрещающих держать кошек в библиотеках.

Нет никаких правил, запрещающих держать кошек в библиотеках. Есть примеры, когда они даже живут в заведениях общественного питания, и Роспотребнадзор не находит никаких противоречий. Хотя к заведениям общепита требования куда строже, — сказал он.

Бурматов объяснил, что кошка является домашним животным, а потому ее нахождение в том или ином помещении с оборудованным местом не оказывает негативного влияния на эпидемиологическую обстановку. Депутат также отметил, что это животное необходимо в том числе и для борьбы с мышами. В пример он привел пушистых обитателей петербургского Эрмитажа, охраняющих запасники музея.

Не стоит забывать и о позиции людей. Как я понял, посетители и администрация библиотеки заявили о своем желании вернуть кота в библиотеку. Таким образом, никаких основания для того, чтобы избавляться от этого животного нет. Я недоумеваю, из-за чего вообще начался весь этот сыр-бор. Почему бы не позволить этому коту стать символом учреждения? — задался вопросом парламентарий.

Заведующая учреждением Елена Акинова ранее рассказала, что кота Маркиза выгнали из библиотеки после жалобы посетителя. Она отметила, что недовольный читатель не первый год придирается к сотрудникам библиотеки. Кот жил там восемь лет.