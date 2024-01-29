Из московской библиотеки «уволили» кота после жалобы посетителя Из библиотеки в Строгино выгнали кота после жалобы посетителя

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Из московской библиотеки № 248-1 в районе Строгино выгнали кота после жалобы посетителя, рассказала NEWS.ru заведующая учреждением Елена Акинова. Она отметила, что недовольный читатель не первый год придирается к сотрудникам библиотеки.

Действительно выгнали кота после жалобы одного посетителя. Сначала мужчина жаловался на меня, на других сотрудников. Это длилось в течение двух лет. Потом начал придираться к коту, — рассказала Акинова.

По ее словам, жалобы со стороны посетителя в адрес сотрудников начали поступать после того, как ему не позволили выпить в библиотеке. Она отметила, что среди других читателей не нашлось ни одного недовольного котом.

От других читателей на Маркиза жалоб никогда не поступало, все хотят его возвращения. Он привит. Мы обязательно будем бороться за нашего Маркиза, — заключила она.

По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», кот жил в библиотеке в течение восьми лет, он всем нравился. В жалобе мужчина указал, что животное создает неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. В настоящий момент четвероногий находится на передержке в чужой квартире. В то же время сотрудники библиотеки собираются вернуть кота — в его защиту удалось собрать более 150 подписей.

Также сообщалось, что ветеринарный врач клиники в Нижнем Новгороде выбросила на мороз кота со множественными переломами, после того как его сбила машина. Местная жительница нашла травмированное животное в коробке посреди снега и передала волонтерам.