В Госдуме призвали ужесточить правила для гонщиков на электросамокатах Лидер СРЗП Миронов призвал запретить езду на самокатах в пешеходных зонах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России необходимо запретить езду на электросамокатах по пешеходным зонам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, чтобы упредить радикальные решения, операторы кикшеринга уже объявили о снижении скорости на прокатном транспорте.

Нужно ужесточать правила для электросамокатов, фракция «Справедливая Россия — За правду» давно на этом настаивает. Сейчас свои поправки разрабатывают в правительстве. В том числе обсуждается запрет езды СИМ по тротуарам. И мы также к этому призываем несколько лет. Не должно быть электросамокатов на пешеходных зонах. Очевидно, чтобы упредить радикальные решения, неделю назад крупнейшие операторы кикшеринга объявили о снижении скорости своих прокатных самокатах до 20 км/час. Но это все равно приличная скорость, в три-четыре раза выше средней скорости пешехода, — пояснил Миронов.

Депутат также обратил внимание на зарубежный опыт, где средства индивидуальной мобильности запрещено использовать на тротуарах. Он призвал развивать в России специализированную инфраструктуру для электротранспорта.

В зарубежной практике СИМ запрещены на тротуарах, они передвигаются по специальным полосам или велодорожкам. Нам также необходимо развивать инфраструктуру для этого вида транспорта, те же велополосы. И вкладываться в создание такой инфраструктуры должно не только государство, но и бизнес — те же кикшеринговые компании, сервисы доставки, чьи курьеры также вовсю гоняют на электротранспорте по тротуарам, — резюмировал Миронов.

Ранее стало известно, что крупнейшие сервисы проката электросамокатов в России «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» с начала сезона выписали пользователям 26 640 штрафов, а также заблокировали 190 тысяч человек. За год количество штрафов выросло в четыре раза. В компаниях такую тенденцию объяснили ростом спроса, повышением точности отслеживания нарушений и усилением сотрудничества с городами по вопросам мониторинга поездок.