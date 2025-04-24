В России рекордно подскочило число штрафов самокатчикам Операторы кикшеринга с начала сезона выписали 26 тысяч штрафов самокатчикам

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Крупнейшие сервисы проката электросамокатов в России «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» с начала сезона выписали пользователям 26 640 штрафов, а также заблокировали 190 тысяч человек, сообщает РБК. По его данным, за год количество штрафов выросло в четыре раза.

В компаниях такую тенденцию объяснили ростом спроса, повышением точности отслеживания нарушений и усилением сотрудничества с городами по вопросам мониторинга поездок. Отмечается, что около трети всех блокировок пришлось на аккаунты несовершеннолетних или тех, кто передал им право управления СИМ.

В частности, 70% всех нарушений касаются неправильной парковки, еще 15% — проезда на самокате по пешеходному пешеходу. Кроме того, еще 10% пользователей ездили на самокатах вдвоем. Также сервисы выписывают штрафы за движение в неположенном месте и вандализм.

Ранее стало известно, что в правительстве РФ состоялось совещание по ужесточению правил дорожного движения для средств индивидуальной мобильности. Речь шла в первую очередь о водителях электросамокатов и электровелосипедов. Там рассматривалась вероятность согласования запрета движения по тротуарам.

До этого педиатр Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов рассказал, как правильно двигаться на самокате. По его словам, спина должна быть ровной, чтобы катание стало безопасным и даже полезным для здоровья.