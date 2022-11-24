В Госдуме призвали проверить все бомбоубежища в России

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил NEWS.ru, что в России необходимо проверить все бомбоубежища. Он добавил, что, возможно, стоит разработать систему проверки и для частных бункеров, ее можно будет осуществлять по согласованию с владельцем.

Необходимо проверить все бомбоубежища в стране, все механизмы, системы защиты, какой бункер от чего защищает. При необходимости отремонтировать, модернизировать, — сказал депутат.

Колунов добавил, что если граждане захотят построить свое бомбоубежище, то они могут сделать это на собственных земельных участках, на территории домовладений. При этом необходимо понимать, что это сооружение, к которому предъявляется целый перечень требований.

Конечно, механизма проверки таких личных бомбоубежищ нет, и такие объекты никогда не будут объектами стратегической безопасности страны. Возможно, в целях личной безопасности граждан стоит предложить систему добровольной проверки таких «домашних» бомбоубежищ как объектов строительства особой сложности, — резюмировал он.

Как рассказал NEWS.ru полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин, бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, они должны быть готовы «на всякий случай». По его словам, укрытия могут понадобиться не только во время войны. Речь также идет о землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах. Литовкин добавил, что в 1990-е годы бомбоубежища были распроданы.