В Госдуме призвали перестать возбуждать дела за посты 10-летней давности Депутат ГД Даванков внес проект о запрете возбуждать дела за посты 10-летней давности

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил на заключение в правительство России законопроект о запрете возбуждать административные и уголовные дела за посты в соцсетях, если срок давности по статье истек. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что сейчас возможность посадить человека за старые тексты является инструментом сведения личных счетов с гражданами. Он подчеркнул, что за несколько лет человек может несколько раз поменять свою позицию по тому или иному вопросу, а потому наказывать его за старое мнение нельзя.

Интернет-активность давно стала инструментом давления и сведения личных счетов. Сейчас даже комментарий двухлетней давности может считаться длящимся нарушением. Хотя человек про него давно забыл, и вполне мог изменить свою позицию по этому поводу. Наш законопроект защитит людей от ответственности за старые записи в соцсетях, — заявил Даванков.

Он подчеркнул, что срок давности по административным статьям должен быть такой же, как при совершении правонарушения в реальной жизни: два-три месяца.

Ранее калининградского пенсионера с подозрением на раковую опухоль предстательной железы приговорили к семи с половиной годам колонии из-за постов про события в городе Буча во время СВО. Такой срок был дан 64-летнему мужчине с учетом его ухода за 97-летней матерью.