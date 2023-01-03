В Госдуме призвали обсудить тему сокращения новогодних выходных Депутат Нилов: просто сокращать новогодние выходные будет неправильно

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Есть как сторонники длинных новогодних выходных, так и противники, однако без разбора сокращать праздничные дни было бы неправильно, поэтому эта тема должна быть обсуждена, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, дискуссия будет продолжаться бесконечно, если не принять конкретных шагов. Он указал на необходимость провести социологическое исследование по этому вопросу и принять решение, отталкиваясь от результата.

Есть сторонники длинных выходных и есть противники длинных выходных. Эта дискуссия будет продолжаться, если не предпринять никаких шагов. <...> Нужно эту тему обсудить и провести нормальные социологические исследования, понять, как общество к этому относится. Для этого есть площадка трехсторонней комиссии, — сказал Нилов.

Сам законодатель высказался за сохранение длинных новогодних выходных, однако он считает, что 31 декабря нужно сделать нерабочим днем, а 8 января — рабочим.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что продолжительность новогодних праздников следует сократить. Он считает, что три дня активного отдыха будут для россиян значительно полезнее праздной недели. Иванов также вспомнил о продолжительных выходных в мае, но высказался против их сокращения. По словам депутата, россияне проводят их с пользой, занимаясь садами и огородами.