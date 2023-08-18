В Госдуме призвали наказать Ивлееву за поедание морской свинки в эфире Депутат Бурматов призвал наказать Ивлееву за поедание морской свинки в эфире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогера Анастасию Ивлееву следует наказать за предложение съесть морскую свинку в эфире YouТube-шоу «AgentShow DACHA», заявил NEWS.ru первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По словам парламентария, она пропагандирует жестокое обращение с животными.

Я сегодня как раз направил председателю правительства законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными в интернете. Это как раз про это. Такие люди должны быть наказаны и не важно, она сама варила эту свинку или нет. Зачем это вытаскивать на всеобщее обозрение? Кого она съест в следующий раз на видео — собаку, кошку? — возмутился депутат.

Он отметил, что в Европе набирает популярность новый тренд, состоящий в поедании насекомых и личинок. Бурматов посоветовал Ивлеевой и другим блогерам следовать в этом примеру зарубежных коллег. По его мнению, так они «и вреда не принесут, и зрителей точно соберут».

Это шоу — дурь несусветная. За пропаганду надо наказывать, поэтому я надеюсь, что правительство оперативно даст нам положительное заключение и по крайней мере вот таких вот деятелей можно будет штрафовать на кругленькую сумму, — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что пользователи YouTube обвинили Ивлееву и гостью программы, журналистку Алену Жигалову, в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве. Они пригрозили обратиться к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу.