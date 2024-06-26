В Госдуме призвали наградить помогавших спецназу детей в Дагестане Депутат Толмачев: помогавшие спецназу дети в Дагестане поступили смело

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое детей из Дагестана 10-летний Абдулбасир и 8-летний Магомедшапи Нурмагомедовы, которые помогали спецназу во время теракта, должны быть награждены, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, мальчики проявили смелость и человечность.

Маленькие дагестанцы Абдулбасир и Магомедшапи Нурмагомедовы — настоящие молодцы. Их поступок не только смелый, но и очень человечный. Они искренне хотели помочь бойцам спецназа и полицейским, сражавшимся против террористов. Идея наградить мальчиков очень правильная, мужественных ребят нужно отметить, — заявил Толмачев.

Парламентарий добавил, что поступок мальчиков демонстрирует уровень воспитания, которое они получают в семье. Он добавил, что теперь они сами могут послужить примером для других детей.

Во время теракта Абдулбасир и Магомедшапи вместе с отцом прибыли к месту оцепления. Внутрь им попасть не удалось, и тогда они решили помочь правоохранителям иным способом. Дети приобрели бутилированную воду и стали раздавать бойцам.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.