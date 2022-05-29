В Госдуме призвали Минцифры блокировать донаты для треш-стримеров Депутат Госдумы Чернышов попросил главу Минцифры блокировать донаты треш-стримерам

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В России необходимо создать механизм, блокирующий перевод донатов треш-стримерам, считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Письмо с инициативой о разработке соответствующего алгоритма парламентарий направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, передаёт РИА Новости.

Прошу Вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов — денежных пожертвований от пользователей каналов треш-стримерам и разработать алгоритм отслеживания такого контента, — говорится в письме.

В документе также отмечается, что треш-стримы являются большой частью жизни российского интернет-сообщества. По данным Чернышова, на них транслируются сцены издевательств и насилия над людьми. Парламентарий считает, что треш-стримы пропагандируют жестокость, поэтому подобных блогеров нужно останавливать. Чернышов призвал наказывать их рублём.

Смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода, — подчеркнул Чернышов.

Инициатива о запрете треш-стримов в России появилась после резонансного случая со смертью девушки в прямом эфире блогера Reeflay (Станислав Решетников). Молодой человек выгнал раздетую беременную подругу в неотапливаемую бойлерную, где она потеряла сознание и умерла.

В феврале Совфед предложил ввести ответственность за треш-стримы. Предполагалось, что блогеров будут сажать в тюрьму сроком до пяти лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею и обещал рассмотреть её после внесения.