В Госдуме призвали игнорировать санкции против КНДР Депутат ГД Журавлев: санкции не должны быть помехой для сотрудничества с КНДР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

России выгодно сотрудничество с Северной Корее с геополитической точки зрения, поэтому нужно игнорировать введенные против нее Западом санкции, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, следует лишь делать вид, что Москва придерживается этих ограничений, и при этом извлекать выгоду из сотрудничества с КНДР.

Такой союзник на Дальнем Востоке поможет сдерживать в этом регионе расширяющиеся аппетиты США. И для таких связей не должны быть помехой санкции, объявленные против Северной Кореи по инициативе западных стран, — сказал парламентарий.

Он отметил, что Запад давно превратил международные нормы в пшик, он не считается с резолюциями ООН и нормами ВТО.

Нужно действовать в том же ключе — делать вид, что придерживаемся, а за кулисами совершать те сделки, что выгодны нашей стране, — пояснил Журавлев.

Он также добавил, что Россия может производить все необходимое для ведения боевых действий самостоятельно, но и от помощи никогда не отказывалась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не будет вводить санкции против Пхеньяна. По его словам, аналогичное решение принял Пекин. Министр пояснил, что рестрикции в отношении КНДР вводились в условиях проблем с завязыванием диалога.