В Госдуме придумали решение проблемы с мигрантами Депутат Водолацкий предложил усилить контроль властей и фирм за мигрантами

Фото: РИА Новости

Для решения проблем с работающими в России иностранцами необходимо нарастить штат сотрудников миграционной службы и усилить ответственность фирм, которые приглашают в РФ рабочих из других стран, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он также отметил, что следует полностью изменить многие вопросы, связанные с законодательством.

Я неоднократно говорил: для того, чтобы справиться с тем количеством мигрантов, которые сегодня работают в экономике РФ, нам в разы нужно увеличивать сотрудников миграционной службы. Не тех, кто выдает паспорта, а оперативный состав, который занимался бы контролем, нахождением, депортацией тех, кто здесь находится, — сказал парламентарий.

Что касается работодателей, то, по мнению депутата, они должны нести ответственность за трудовых мигрантов не только в период рабочей смены. Он подчеркнул, что считает неправильной ситуацию, когда фирму не волнует, где находится мигрант после работы, чем занимается и какие преступления может совершить.

Когда будет контроль, будет выявляться, кому выгодно, чтобы в подвале жили мигранты, кто за это получает деньги. Все это должны выявлять сотрудники специализированной службы, — заключил Водолацкий.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что сегодня в России 70% мигрантов неподконтрольны государству, поэтому их приток в страну нужно уменьшить, а контроль за ними — ужесточить. Он также призвал расширить список правонарушений, за которые мигрант подлежит выдворению, вплоть до мелкого хулиганства.