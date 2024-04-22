В Госдуме предупредили США о критических последствиях изъятия активов РФ Депутат Гаджиев: изъятие активов России в США подорвет доверие стран к Западу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение США конфисковать российские активы в пользу Украины поставило под угрозу мировую финансовую систему, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. По его словам, действия Вашингтона подрывают доверие остальных стран к западной экономике, где не считаются с понятием частной собственности.

Конфискацией российских активов в США Вашингтон поставил под угрозу всю мировую финансовую систему, глобальную экономику. Здесь дело не в объеме конфискованных активов, а в самом факте. Своим решением Соединенные Штаты создали прецедент и теперь толкают на такой же шаг Евросоюз. Безусловно, это подрывает доверие бизнеса, инвесторов, государств мира к западной экономике, где уже не считаются с, казалось бы, незыблемым понятием частной собственности, — сказал Гаджиев.

Депутат считает, что ответ России на решение о конфискации ее активов может быть симметричным. Как подчеркнул Гаджиев, подорванное к Западу доверие станет главным наказанием для США, которые потеряют свою экономику, учитывая огромный государственный долг.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что планы США конфисковать активы РФ в конечном итоге нанесут большой удар по самому Вашингтону и международному праву в целом. По словам парламентария, действия американских властей сыграют на руку России. Толмачев считает, что Москва должна продолжать отвязывать от доллара международную торговлю в целом и торговлю нефтью в частности, независимо от чьих-либо решений.