В Госдуме предрекли Аргентине тяжелые времена из-за нового президента Депутат Новиков: Аргентину ждут сложные времена из-за нового президента Милея

Фото: Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Для Аргентины после избрания президентом кандидата от Либертарианской партии Хавьера Милея наступают сложные времена, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, если новый лидер страны хотя бы частично будет реализовывать свои предвыборные обещания, то экономическая ситуация, которая остается тяжелой из-за высокого уровня безработицы и бедности, может ухудшиться в дальнейшем. Депутат выразил надежду, что круг людей из министерств заставит президента проводить более логичную политику, чем та, что следует из его необычных заявлений.

Для Аргентины наступают сложные времена. <...> Если хотя бы частично новый президент будет настойчиво реализовывать те обещания, с которыми шел на выборы, экономическая разбалансировка может быть не просто краткосрочной, но и могут быть заложены мины под фундамент аргентинской экономики, — сказал Новиков.

Кандидат от Либертарианской партии Милей 19 ноября обогнал своего противника, представителя правящей партии Серхио Массу, на 10 п. п. Ему 53 года, он получил экономическое образование. Новый президент не женат и не имеет детей, а лучшими друзьями называет своих собак, которые носят имена известных экономистов.

В своей предвыборной программе Милей выступил за долларизацию экономики Аргентины, приватизацию, в том числе в сферах образования и здравоохранения и за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Также известно, что Милей является противником вступления страны в БРИКС.