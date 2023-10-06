В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в больницах и школах Справедливороссы предложили запретить мигрантам работать в больницах и школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предложили запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси. В пояснительной записке к проекту, который размещен в думской базе, авторы инициативы указали, что неквалифицированный труд иностранцев в этих чувствительных социальных сферах может принести больше вреда, чем пользы.

Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом (где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами), — говорится в записке.

Парламентарии указали, что с принятием закона прирост мигрантов в указанных сферах прекратится, а рабочие места станут доступны для российских граждан.

Ранее председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов заявил, что в России исчерпаны резервы рабочей силы, в связи с чем необходимо срочно привлечь в страну новых мигрантов. Он предсказал соответствующие изменения в миграционной политике в самое ближайшее время.