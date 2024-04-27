В Госдуме предложили заменить главу Центробанка Депутат Коломейцев: Центробанк тормозит развитие России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

В России необходимо изменить экономический курс и отстранить от работы главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, заявил в беседе с NEWS.ru депутат от КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, ее действия тормозят развитие страны.

Я бы предложил исключить финансово-экономический блок и Эльвиру Набиуллину, потому что они служат главным тормозом. Как можно бороться с инфляцией, сохраняя завышенную ключевую ставку? — задался он вопросом.

Коломейцев объяснил, что производители вынуждены включать процентную ставку в стоимость продукции. По его мнению, действия Набиуллиной стимулируют рост цен в стране.

То же самое справедливо и для плавающего курса, потому что большая часть импорта покупается по завышенной цене, — сказал Коломейцев.

При этом на пост руководителя правительства, по мнению парламентария, могут претендовать два человека. Так, главными кандидатурами он назвал действующего премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того, Коломейцев выразил уверенность, что стране нужно отказаться от либеральной стези, так как это вредит развитию государства. Он подчеркнул, что сейчас пришло время неотложных экономических решений.

Просто жизненно необходимо изменение экономического курса. Не только кредитно-денежной политики, поскольку сегодня банк России выступает главным тормозом развития страны, я бы даже сказал, вредителем, — заключил коммунист.

Центральный банк России ранее сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение объясняется тем, что текущее инфляционное давление остается высоким.