В Госдуме предложили закрыть полякам доступ в «Катынь» Депутат ГД Чепа предложил закрыть полякам доступ в «Катынь» и «Медное»

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Для граждан Польши следует закрыть доступ к польским мемориальным комплексам «Катынь» и «Медное», которые находятся в России, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с Lenta.ru он назвал такое предложение ответными действиями на решение Польши снести памятник Благодарности Красной армии в городе Глубчице.

Стоит задуматься, как нам должным образом предстоит ответить. По крайней мере, я думаю, что следует закрыть мемориалы «Катынь» и «Медное» для доступа туда поляков. Помимо того, что там стоят памятники, за которыми мы ухаживаем, там есть и музеи, хотя это и неоднозначный вопрос, — пояснил Чепа.

По словам депутата, такие действия поляков являются вандализмом. При этом парламентарий уточнил, что в Госдуме не знают, разделяют ли жители Польши мнение о необходимости сноса исторических объектов, так или иначе связанных с памятью России.

В польском городе Глубчице ранее снесли памятник благодарности Красной армии на месте захоронения более 600 солдат 1-го Украинского фронта. Мероприятие демонстрировалось в прямом эфире национального телевидения. Участвовавший в акции президент Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий назвал монумент «агитационным объектом».