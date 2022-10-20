Доступ к ЛГБТ-пропаганде можно будет получать по коду РБК: депутаты Госдумы предложили создать механизм доступа к ЛГБТ-пропаганде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесенный в Госдуму законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды предусматривает механизм доступа к запрещенному контенту с помощью специального кода, сообщает РБК. Таким образом, пользователи будут подтверждать возраст путем ввода кода или другого похожего механизма.

Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести обязательное текстовое предупреждение об ограничении распространения среди детей информации, содержащей ЛГБТ-пропаганду, на телевидении и радио.

Запрет распространения информации, наносящей вред здоровью и (или) развитию детей, предлагается установить и на аудиовизуальных сервисах, если владельцем такого сервиса не обеспечен запрет доступа несовершеннолетних к данной информации, — сказано в тексте документа.

Кроме того, владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и соцсетей хотят обязать отказываться от использования своих информационных ресурсов для «распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ГД внесли пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также о введении ответственности за это. По его словам, под документом поставили подписи около 400 депутатов, а также представители всех думских партий, проявив тем самым «небывалое единодушие». Нижняя палата рассмотрит инициативу 27 октября.

