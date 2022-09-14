В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену Депутат Луговой: в ближайшее время в ГД внесут проект о пожизненном сроке за госизмену

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект об ужесточении наказания за государственную измену. Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы комитета Думы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). Ранее парламентарий призывал ужесточить наказание в плоть до пожизненного заключения без права апелляции в связи со сложившейся ситуацией. Также Луговой призывал лишать за измену государству гражданства.

Инициативы (об ужесточении наказания) подготовим и внесем в ближайшее время... Мы сейчас проводим консультации и, видимо, будем готовить соответствующую законодательную инициативу. Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел. Что и использовалось, — рассказал депутат.

Он добавил, что в настоящее время конституция государства не предусматривает возможности лишения гражданства и он высказывает по данному вопросу сугубо личную позицию.

Что казается ужесточения уголовного наказания, то оно, по мнению Лугового, необходимо, так как последние 10 лет Россия «живет в недружественном окружении», а иностранные спецслужбы, по его мнению, ведут на территории РФ «активную работу».

Они действуют в интересах другого государства, формируют соответственно мнение в обществе. Особенно в условиях СВО... Людей со студенческой скамьи готовят и ведут по жизни, они же потом займут важные посты... И вот тогда эти люди уже со своих позиций повлияют на ситуацию, — высказал свое мнение депутат.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в суд поступили материалы административных дел по статье о дискредитации российских Вооруженных сил и органов власти в отношении пяти муниципальных депутатов округа «Смольнинское». Дмитрий Палюга, Никита Юферев, Анна Киселева, Дмитрий Балтруков и Иван Чеботарь ранее предложили Госдуме отстранить от власти президента РФ Владимира Путина по обвинению в госизмене из-за проведения военной операции на Украине. После этого полиция составила на них протоколы.