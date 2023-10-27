В Госдуме предложили упростить переход в самозанятые одной группе россиян Депутат Костенко: предпринимателям необходимо упростить переход в самозанятые

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России необходимо упростить переход в самозанятые для предпринимателей, с таким предложением выступили депутаты Госдумы. Соавтор законопроекта заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала «Парламентской газете», что бизнесменам не придется отправлять налоговые уведомления, из-за отсутствия которых сейчас статуса могут лишить через месяц.

Мы наконец-то согласовали подходящую версию с Минэкономразвития и Минфином, — отметила парламентарий.

Костенко пояснила, что многие предприниматели просто не знают об обязанности уведомлять о прекращении использования другой системы обложения. В итоге бизнесмены лишаются статуса самозанятого и вынуждены платить более высокие налоги. Поправка, которую предложили внести депутаты, должна улучшить ситуацию. Парламентарии хотят изменить закон о самозанятых так, чтобы предприниматели со дня перехода в самозанятые считались прекратившими применять другой вид налогообложения.

Это уже третья версия законопроекта. До этого два раза правительство не одобряло предложенные поправки. Депутаты рассчитывают, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил дать самозанятым право на стабильную пенсию. По его словам, налог, который они платят, следует направлять на индивидуальный пенсионный счет, а не в фонд медицинского страхования или бюджет региона.