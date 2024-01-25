В Госдуме предложили создать единую систему родительского контроля в Сети Депутат Лантратова предложила создать систему родительского контроля в Сети

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Необходимо создать Всероссийскую единую систему родительского контроля, которая позволит взрослым контролировать, какие сайты посещает ребенок, с таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она направила соответствующий запрос вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, пишет «Парламентская газета».

Представляется, что каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребенка и предоставлять их родителю. Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале «Госуслуги» или в отдельном приложении на смартфоне, — пояснила парламентарий в своем обращении.

По ее словам, такая система позволит на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому ребенок подвергается в интернете. Депутат подчеркнула, что с цифровыми угрозами сталкиваются около 96% российских подростков. Лантратова также предложила обязать цифровые платформы блокировать доступ несовершеннолетним к информации, которая может нанести вред здоровью или развитию. Существующие приложения, по мнению депутата, не обеспечивают полной защиты и могут использоваться для шпионажа за детьми и третьими лицами.

У системы не должно быть возможности собирать иную личную информацию о ребенке, а также сведения о других лицах, — уточнила парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что блогерская сфера в России свободна и максимально демократизирована, но на работающих в блогосфере людях лежит колоссальная ответственность. По его словам, это касается морали, нравственности и безопасности детей.