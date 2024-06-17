В Госдуме предложили создать единую систему поддержки студенческих семей Депутат Буцкая: нужно создать единую систему поддержки студенческих семей

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Нужно создать единую систему поддержи студенческих семей, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Как она отметила в беседе с НСН, эта система должна привести к росту числа детей у родителей-студентов.

Все идет к тому, что подходы будут максимально комплексные, так сейчас развивается система. Мы сейчас накидываем идеи, из которых собирается единая система, применение которой должно дать существенный прирост и студенческих семей, и детей в студенческих семьях, — объяснила парламентарий.

Депутат отметила, что нужно обязательно выделять семейное общежитие и кампусы с детскими садами для таких семей. Кроме того, нужно перевести обоих родителей на бюджетное отделение. Сейчас есть много льготных категорий, которые нужно отслеживать, подчеркнула парламентарий.

Насчет очередей: самое главное, чтобы у нас очередь людей, которые идут без очереди, не превысила обычную очередь, — добавила Буцкая.

Ранее Татьяна Буцкая рассказала, что в России сложилась демографическая ситуация, которой раньше никогда не было, однако возможности оставить проблему нерешенной нет. По ее словам, женщин, которые сейчас должны войти в репродуктивный возраст, не купишь ни за какие деньги, но пути по увеличению рождаемости все же есть.