В Госдуме предложили создать черный список треш-стримеров В Госдуме предложили лишать треш-стримеров доступа в интернет

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Артем Метелев предложил создать «черный список» блогеров, которые допускают преступления и аморальное поведение во время стримов. Данная мера позволит лишать их доступа к интернету и социальным сетям, отметил он в Telegram.

Их нужно наказывать максимально жестко. Может, даже жестче, чем если бы они нарушали закон втихую. Ведь эффекта вреда больше, значит, и ответственность должна быть выше. Для них, треш-блогеров, важно что? Деньги и аудитория. Значит, нужно отключить их от этого, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по молодежной политике.

Он добавил, что таких блогеров нужно изолировать от общества, поскольку для него они опасны. Их виртуальная изоляция будет возможна при блокировке в соцсетях, а также при запрете для интернет-провайдеров и сотовых операторов предоставлять доступ в интернет.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в мае заявил: в России необходимо создать механизм, блокирующий перевод донатов треш-стримерам. Парламентарий считает, что треш-стримы пропагандируют жестокость, поэтому подобных блогеров нужно останавливать. Чернышов призвал наказывать их рублём.