В Госдуме предложили создать базовый школьный набор на 15 тысяч рублей Чернышов предложил Минпромторгу создать базовый набор школьных товаров

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой создания базового школьного набора стоимостью в 15 тысяч рублей, передает ТАСС. По его мнению, это облегчит многим российским семьям подготовку детей к учебному году. Свое предложение депутат изложил в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Сославшись на данные ВЦИОМа, Чернышов отметил, что в текущем году россияне в среднем потратили около 43 тысяч рублей на сборы в школу одного ребенка. Он подчеркнул, что для большинства семей это серьезный удар по бюджету.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания базового школьного набора с фиксированной стоимостью до 15 тысяч рублей, в который войдут качественные товары отечественных производителей, рекомендованные Минпромторгом и Роспотребнадзором. Наборы должны формироваться по принципу сезонности, то есть в двух вариантах на каждый год, — написал парламентарий.

Он указал, что набор должен содержать школьную и спортивную формы, обувь и канцтовары. Депутат также подчеркнул, что набор необходимо рекомендовать всем федеральными торговым сетям, он должен присутствовать в продаже в каждом населенном пункте.

Ранее аналитики ресурса «Авито» сообщили, что средняя стоимость базового школьного набора составляет от 8,2 до 8,5 тысячи рублей. При этом они указали, что сборы в школу мальчика обойдутся чуть дороже, чем сборы девочки.