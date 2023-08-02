Названа стоимость базового набора для школьников «Авито»: стоимость базового школьного набора составляет 8,2–8,5 тысячи рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость базового школьного набора составляет от 8,2 до 8,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Авито». По их словам, сборы в школу мальчика обойдутся чуть дороже, чем сборы девочки.

Аналитики «Авито» подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка на учебу в 2023 году. Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, — сказали агентству в компании.

Специалисты уточнили, что в состав базового набора входят школьная форма в двух вариантах, форма и обувь для занятий физкультурой, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

Аналитики добавили, что высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки. Стоимость базового набора такой мебели на «Авито» составляет от 1250 рублей, ноутбук можно приобрести по цене от 5000 рублей.

В прошлом году стоимость базового набора первоклассника по версии Росстата составила 22,3 тысячи рублей, первоклассницы— 26,8 тысячи рублей. Тогда в базовый набор входили 17 вещей в гардеробе мальчика — две пары брюк и три рубашки, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольфов, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. В школьной форме девочки — три блузки, два платья и две юбки, спортивный костюм, две футболки, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, ботинки и кроссовки. Кроме того, в набор входили семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом.